Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen für drei Brände

Kreis Viersen (ots)

In Süchteln, Dülken und Kempen ist es am Wochenende zu kleineren Bränden gekommen. Die Polizei ermittelt. Gegen 21 Uhr am Freitagabend haben mehrere Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Bruchstraße in Süchteln einen lauten Knall wahrgenommen. Dann sahen sie eine blaue Mülltonne, die in Flammen stand. Die Mülltonne schmolz trotz des schnellen Eingreifens eines Anwohners und der Feuerwehr komplett. Am Samstag um kurz vor 19 Uhr bemerkte eine Zeugin in Kempen auf einem kleinen Durchgangsweg, der durch ein Wohnhaus führt, und fußläufig Spülwall und den Parkplatz P10 verbindet einen Stapel brennende Zeitungen. Sie sah drei Jugendliche weglaufen, wobei nicht klar ist, ob diese für das Anzünden des Zeitungsstapels in Frage kommen. Sie schätzt die drei Jungs auf 14 bis 15 Jahre alt. Einer trug einen weißen Hoodie, die anderen waren dunkel gekleidet. Passanten konnten die brennenden Zeitungen austreten, bevor ein Schaden am Gebäude entstehen konnte. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 2.20 Uhr zum Amerner Weg nach Dülken gerufen. Am Ortsausgang in Richtung Amern hatte einige Zeit eine Baustelle bestanden. Die Absperrungen des einen Fahrstreifens waren vor dem Wochenende zwar zur Seite gestellt, aber noch nicht wieder abtransportiert worden. Einige davon waren kurz vor dem Ortsausgangsschild in Fahrtrichtung Amern auf der rechten Seite in einer Halterung gestapelt gewesen. Diese standen zum Zeitpunkt der Alarmierung in Flammen und konnten auch durch die Feuerwehr nicht gerettet werden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen, denn überall ist davon auszugehen, dass die Gegenstände bewusst angezündet wurden. Für alle drei Orte suchen die Ermittlerinnen und Ermittler Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch die drei Jugendlichen werden gesucht - wenn sie den Stapel Zeitungen nicht angezündet haben, sind sie auf jeden Fall wichtige Zeugen. Die Rufnummer für Hinweise lautet 02162/377-0. /hei (1077)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell