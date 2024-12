Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Täter brechen in ein Mobiltelefongeschäft ein und lösen die Nebelanlage aus - Können Sie Hinweise geben?

Viersen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag, 08.12.2024 gegen 02:10 Uhr in ein Mobiltelefongeschäft auf der Hauptstraße in der Viersener-Stadtmitte ein. Sie beschädigten die Eingangstür des Geschäftes und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier lösten sie die Nebelanlage aus, es gelang ihnen aber vor dem Eintreffen der Polizei mit ihrer Beute in unbekannte Richtung zu flüchten. Die beiden Täter können als männlich und schlank beschrieben werden. Beide waren vermummt und mit schwarzen Hosen und Kapuzenpullovern bekleidet, einer von ihnen hatte eine weiße Applikation auf der Brust. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Telefon: 02162/377-0 /MG (1070)

