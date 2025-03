Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Abbiegen - Spengerin bei Unfall leicht verletzt

Spenge (ots)

(jd) Ein 61-jähriger Mann aus Spenge fuhr am Samstag (8.3.), um 12.50 Uhr mit seinem Porsche auf der Wallenbrücker Straße in Richtung Melle. In Höhe der Einmündung zur Hofstraße kam ihm ein Mitsubishi entgegen, der plötzlich nach links abbog. Es kam zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Spenger, dem es nicht mehr gelang, auszuweichen oder sein Fahrzeug abzubremsen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin des Mitsubishi, bei der es sich um eine 67-jährige Spengerin handelt, schwer verletzt. Sie wurde nach einer ersten notfallmedizinischen Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 61-Jährige sowie seine 50-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mittels hinzugerufener Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell