POL-PPWP: Wegen Haftbefehl falsche Personalien angegeben

Kaiserslautern (ots) - Eine 81-jährige Frau wurde am Samstagmittag Opfer eines Taschendiebstahls. Während des Einkaufs am Stiftsplatz wurde ihr aus einer Stofftasche die Geldbörse mit Bargeld sowie verschiedenen Dokumenten entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-14150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

