Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Weiterer Diebstahl

Kaiserslautern (ots)

Einer 86-jährige Frau wurde am Samstagmorgen am Stiftsplatz die Geldbörse aus dem Einkaufskorb entwendet. Neben Bargeld befand sich auch eine EC-Karte darin. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-14250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell