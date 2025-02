Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefährliche Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 01.02.2025, gegen 01:27 Uhr kam es am Hauptbahnhof Kaiserslautern an einem dortigen Gleis zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Vier Täter, davon drei Personen im Alter von 15 bis 16 Jahren, verfolgten einen 35-jährigen Mann durch die Unterführung des Hauptbahnhofes, holten diesen ein und rissen ihn zu Boden. Hiernach schlugen und traten die Personen auf den Mann ein. Dieser erlitt mehrere blutende Wunden am Kopf und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Kaiserslautern unter der 0631 34073-0 oder per Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.|wey

