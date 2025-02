Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 31-jährige fällt mehrfach auf

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag fiel eine 31-jährige Frau mehrfach negativ auf. In den frühen Morgenstunden sperrte sich die Frau auf einer Toilette im Krankenhaus Kaiserslautern in der Hellmut-Hartert-Straße ein. Für das Krankenhaus hatte die Frau bereits ein Hausverbot erteilt bekommen. Nachdem die Polizei geöffnet hatte, wurde die Frau aus dem Krankenhaus begleitet und muss sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten. Am selben Tag in den Mittagsstunden wurde die Frau dann in einem Hausflur eines Anwesens in der Bahnhofstraße schreiend angetroffen. Nach Durchführung einer Gefährderansprache wurde der Frau ein Platzverweis erteilt, welchem sie nachkam.|wey

