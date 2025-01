POL-WAF: Kreis Warendorf. Mehrere Geschädigte nach Anrufen Falscher Bankmitarbeiter

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (22.01.2025) um 21.00 Uhr befuhr eine 15-jährige Oelderin mit ihrem E-Scooter den Radweg der Lindenstraße in Oelde in Richtung Innenstadt. In Höhe des Edeka-Marktes fuhr ein orangefarbener Kleinwagen an ihr vorbei. Aus dem geöffneten Beifahrerfenster heraus wurde die Jugendliche mit einem Stein beworfen, der sie am Oberarm traf. Das Mädchen verspürte einen Schmerz erlitt aber keine ...

