Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Schule - Scheibe an Eingangstür demoliert

Herford (ots)

(jd) Im Verlauf des Wochenendes gingen bisher unbekannte Täter die Tür einer Schule in der Salzufler Straße an. Der oder die Unbekannten gingen offenbar gezielt eine Doppeltür auf der Rückseite des Gebäudes an, sodass die äußere Scheibe der Doppelverglasung komplett gesprungen ist. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend und Montag (10.3.), 6.30 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges im Bereich der Salzufler Straße gesehen haben, werden gebeten, unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Kontakt zu treten.

