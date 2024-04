Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Rauchentwicklung im Wald

Breckerfeld (ots)

Datum: 20.04.2024/ Uhrzeit: 12:43 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: Boßel/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, LG Zurstraße/ Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Stadtalarm für die Feuerwehr Breckerfeld am Samstagmittag. Ein Anwohner im Bereich Boßel war auf eine starke Rauchentwicklung in einem Waldstück aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr. Anfangs wurde von einer brennenden Forstmaschine ausgegangen, was sich jedoch als Fehlinformation herausstellte. Ein Jagdpächter hatte in dem Einsatzgebiet ohne Genehmigung Abraum verbrannt. Da er das Feuer nicht mehr selbst löschen konnte, übernahm die Feuerwehr. Der Einsatz endete nach etwa einer Stunde mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache.

