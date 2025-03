Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuer in Bekleidungsgeschäft: Hinweise auf technischen Defekt

Egelsbach (ots)

(lei) Vermutlich ein technischer Defekt hat am Freitagabend kurz vor Ladenschluss zu einem Feuer in einem Bekleidungsgeschäft im Kurz-Schumacher-Ring geführt. Zeugen hatten den Brand gegen 19.40 Uhr via Notruf gemeldet und damit ein Ausrücken von Feuerwehr und Polizei initiiert. Die Flammen, die zügig gelöscht werden konnten und einen Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro herbeiführten, hatten sich in einer Ecke des Ladens über das dortige Inventar sowie die Textilien ausgebreitet und vor allem den Boden sowie die Innenwand in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ursache des Brandes war womöglich ein Kurzschluss in einer Steckdose. Die Ermittlungen dauern jedoch noch an. Das Geschäft soll bis mindestens Montag geschlossen bleiben.

Offenbach, 22.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell