POL-OF: Kontrollen des Polizeireviers am Sonntag: Berauschte Fahrer unterwegs, verbotene Rauschmittel dabei, gesuchte Personen gestellt

(lei) Beamtinnen und Beamte des Offenbacher Polizeireviers haben am Sonntag Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt und bei den Angehaltenen festgestellt, dass sie entweder verbotene Drogen dabei hatten, berauscht unterwegs oder gar gesucht waren.

Gezielte Überprüfungen nahmen die Ordnungshüter bereits am frühen Morgen im Stadtteil Kaiserlei vor. Um 6.25 Uhr der erste Treffer in der Kaiserleistraße: Ein 22-jähriger Frankfurter hatte drei rosafarbene Tabletten sowie einen kleinen Brocken einer weiß-pulvrigen Substanz in seiner mitgeführten Bauchtasche, wie die Beamten bei der Durchsuchung feststellten. Ein Rauschgift-Vortest reagierte bei den Tabletten positiv auf Ecstasy und bei dem Brocken auf Amphetamin. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Zudem war der junge Mann von einer bayerischen Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, sodass an die Behörde eine entsprechende Mitteilung erging.

Etwa zeitgleich eine andere Kontrolle nicht weit davon im Nordring: Eine 18-Jährige führte in ihrer Umhängetasche eine geringe Menge einer weißen kristallartigen Substanz mit sich. Auch hier reagierte ein Vortest positiv auf Amphetamin, sodass sich die Frau aus Friedrichsdorf ebenfalls mit einer Anzeige konfrontiert sieht.

Wenige Minuten später, kurz nach halb sieben, eine Kontrolle eines VW-Fahrers, die ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen nach sich zog. Ein 24-Jähriger wurde demnach in der Strahlenbergerstraße mit seinem Golf gestoppt. Er soll nicht nur unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain, sondern auch alkoholisiert gefahren sein (ein Atemtest ergab 0,52 Promille). Eine Blutentnahme war die Folge und sein Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten vorerst ein.

Unter der Wirkung von Cannabis soll auch ein 34-Jähriger gestanden haben, der am Nachmittag, kurz vor halb eins, im Bierbrauerweg hinterm Steuer seines Ford Fiestas saß. Auch er musste Blut abgeben und seine Personalien wurden für das Ermittlungsverfahren aufgenommen.

Zudem vollstreckten die Polizisten im Zuge der Kontrollen einen Haftbefehl und ahndeten die ein oder andere Ordnungswidrigkeit, wie etwa die verbotene Nutzung des Handys am Steuer.

Offenbach, 24.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

