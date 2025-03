Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Unfall am Donnerstag: Fahrzeug ausgebrannt, Fahrer verletzt

B 43a / Hanau (ots)

(lei) Nachdem es bereits am Donnerstag (20. März) zu einem folgenreichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 43a in Fahrtrichtung Dieburg gekommen war, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Ein 52-Jähriger war dort gegen 11.45 Uhr mit seinem blauen Chevrolet Klas zwischen den Anschlussstellen Hanau-Hauptbahnhof und Hanau-Hafen unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Das Fahrzeug fing kurz darauf Feuer und brannte vollständig ab. Der Fahrer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden an dem Wagen und der Mittelschutzplanke. Da bislang unklar ist, ob womöglich ein weiteres Fahrzeug beteiligt war, bitten die Beamten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 24.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

