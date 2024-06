POL-WAF: Ahlen. Fahrer stand unter Drogeneinfluss - Auto war nicht zugelassen

Warendorf (ots) - Gesucht wird der Fahrer eines silbernen Kleinwagens, der am Mittwoch, 26.6.2024, 13.15 Uhr die Alte Ahlener Straße in Beckum befuhr. Der Unbekannte überholte einen in gleicher Richtung fahrenden 56-jährigen Pedelecfahrer. Dabei hielt der Autofahrer keinen ausreichenden Seitenabstand ein und streifte mit dem rechten Außenspiegel den Ahlener. ...

mehr