Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 34-Jährigen in Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am frühen Mittwochabend, 05. März 2025 um 19:45 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden am Bahnhof in Gronau einen 34-jährigen Deutschen. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft in Münster mit einem Haftbefehl gesucht wird. Hiernach hat das Amtsgericht Ahaus eine Ordnungsstrafe von ein Tag gegen den Mann angeordnet. Ersatzweise kann er die Haft durch Zahlung von einer Geldstrafe in Höhe von 85 Euro abwenden. Der Mann wurde daraufhin verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Dienststelle in Gronau gebracht. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten ein Bubble-Kokain, ca. 0,5 Gramm, auffinden und sicherstellen. Hierfür muss er sich in einem gesonderten Strafverfahren verantworten. Nach Zahlung der fälligen Geldstrafe bei der Bundespolizei durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

