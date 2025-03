Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 24-Jähriger widersetzt sich Bahnmitarbeitern und Bundespolizisten

Essen (ots)

Gestern Mittag (5. März) weigerte sich ein Mann den Essener Hauptbahnhof zu verlassen. Zur Durchsetzung des Hausrechts baten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei um Unterstützung. Hier leistete er wenig später Widerstand.

Gegen 12:20 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über eine renitente Person im Hauptbahnhof Essen. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig zu Gleis 4. Dort saß ein 24-Jähriger auf einer Bank und schlief augenscheinlich. Die Sicherheitsangestellten gaben an, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrkarte sei und auch keine Reiseabsichten vorweisen könne. Trotz mehrfacher Aufforderung habe er den Hauptbahnhof nicht verlassen. Er soll sich gegenüber den Mitarbeitern verbal aggressiv geäußert haben. Die Polizisten sprachen den ghanaischen Staatsbürger an und baten um ein Ausweisdokument. Dies ignoriert er jedoch, so dass eine Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich war. Da der 24-Jährige sich weigerte, die Beamten zur Bundespolizeiwache zu begleiten, ergriffen diese seine Oberarme. Auf dem Weg zur Dienststelle blieb der in Italien lebende Mann plötzlich stehen und sperrte sich gegen die Laufrichtung. Zudem versuchte der Aggressor sich aus den Griffen zu befreien. Die Uniformierten fixierten ihn, wogegen er sich vehement wehrte. Eine Bodycam zeichnete die Widerstandshandlungen auf.

Bei einer Durchsuchung konnte schließlich eine italienische Identitätskarte aufgefunden werden. Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Nach Rücksprache mit der Ausländerbehörde Essen nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest und führten ihn dem Gewahrsam der Polizei Essen zu.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Die Beamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell