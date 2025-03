Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Bundespolizei stellt Luxuswaren im Wert von 3.000,- Euro sicher

Aachen (ots)

Am Morgen des 03.03.25 meldete ein Zugbegleiter in einem Fernreisezug eine verdächtige Person in der 1. Klasse. Eine Streife der Bundespolizei stieg am Aachener Hauptbahnhof in besagtes Abteil zu und kontrollierte den 28-jährigen Rumänen. Eine Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen verlief negativ. Zwar ist der junge Mann polizeilich bekannt, eine offene Fahndung lag jedoch nicht vor. Neben seiner rumänischen Identitätskarte führte der Rumäne eine Kreditkarte mit sich, die nicht auf seine Personalien ausgestellt war.

Die Beamten entschieden sich zur weiteren Klärung dieses Umstandes zum Ausstieg am Haltepunkt in Eschweiler. Beim Ausstieg führte der Mann zwei Reisetaschen mit. Eine Durchsuchung vor Ort führte zudem zum Auffinden von Werkzeug in Form einer Zange sowie Draht.

In den Reisetaschen befanden sich, mit Etiketten versehene, hochpreisige Luxuswaren (Klamotten) namhafter Luxusunternehmen. Zu der Kreditkarte gab der junge Mann an, diese würde seinem Cousin gehören. Dieser war jedoch nicht zu erreichen. Die Ware habe er zuvor in Roermond käuflich erworben. Diese wolle er nun weiterverkaufen. Hier machte der Rumäne unstimmige Angaben und verstrickte sich zunehmend in Widersprüchen.

Nach Sachvortrag bei der zuständigen Kriminalwache des Polizeipräsidiums Aachen wurde ein Anfangsverdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls dem Beschuldigten eröffnet. Die Klamotten, welche einen Warenwert von knapp 3.000,- Euro aufweisen, sowie weitere, für die Ermittlungen sachdienliche Gegenstände, wurden sichergestellt.

