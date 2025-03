Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Aggressor nach Randale in der Regionalbahn am Bahnhof Rösrath fest

Rösrath (ots)

Am 04. März gegen 19:00 Uhr soll ein 22-jähriger Pole in einer Regionalbahn randaliert und einen 51-jährigen Geschädigten bedroht haben. Er konnte durch Beamte der Landespolizei am Bahnhof Rösrath angetroffen und der Bundespolizei übergeben werden.

Da sich der Wohnungslose während der polizeilichen Maßnahmen aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt, nahmen die Uniformierten den Mann fest, fixierten ihn und führten ihn der Dienststelle am Kölner Hauptbahnhof zu.

Ein Atemalkoholtest sowie ein Drogentest verliefen positiv. Neben über zwei Promille konnte Kokain bei dem 22-Jährigen nachgewiesen werden.

Zur Unterbindung weiterer Straftaten führten die Einsatzkräfte den Aggressor dem Polizeigewahrsam zu. Die Gewahrsamsfähigkeit wurde vor Ort durch einen Amtsarzt bestätigt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell