POL-WES: Wesel - Polizeibeamte nehmen 33-Jährigen in Gewahrsam

Wesel (ots) - Am Freitag um 13.45 Uhr stieg ein 49-Jähriger mit 29 handelsüblichen Kokain-Portionen und einer geringen Menge Amphetamin zu einem 39-Jährigen in einen Pkw an der Brunnenstraße. Polizeibeamte beobachteten dies und nahmen die Tatverdächtigen aufgrund des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit ...

mehr