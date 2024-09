Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Medizinischer Notfall - Rollerfahrer kippt gegen Zaun.

Lippe (ots)

In der Straße Wasserfuhr ereignete sich am Sonntagnachmittag (29.09.2024) gegen 15.50 Uhr ein Verkehrsunfall, da ein Mann einen medizinischen Notfall erlitt. Der 57-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Roller in Richtung Ostwestfalenstraße, kam auf einem Gehweg zum Stehen und kippte dort in einen Holzzaun. Der Rollerfahrer wurde von Ersthelfern, die den Unfall mitbekommen hatten, betreut, bis Rettungskräfte eintrafen. Der Gesundheitszustand wurde vom Rettungsdienst vor Ort als lebensbedrohlich eingestuft. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da bei dem Verletzten Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfall-Team der Polizei Paderborn. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht bei dem 57-Jährigen keine Lebensgefahr mehr.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell