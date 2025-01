Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit gestohlenem Auto auf Diebestour

Porta Westfalica, Minden (ots)

(TB) Als eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag zu einem Diebstahl aus einem Auto gerufen wurden, konnte die Beamten nicht ahnen, dass sie in kurzer Zeit gleich mehrere Straftaten aufklären werden.

Zunächst waren die Einsatzkräfte auf dem Weg in die Parkstraße von Porta Westfalica. Hier hatten Unbekannte aus einem auf einem Grundstück abgestellten Volkswagen eine Jacke, ein Handy sowie etwas Bargeld entwendet. Noch während der Anfahrt meldete sich der Geschädigte erneut auf der Leitstelle der Polizei und gab an, dass er die mutmaßlichen Diebe in einem Imbiss an der Vlothoer Straße gesichtet habe.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, gab das Opfer an, dass einer von drei Kunden in dem Imbiss mutmaßlich seine soeben gestohlene Jacke tragen würde. Bei der Überprüfung der Tatverdächtigen (16, 16 und 18) fanden die Polizisten zudem das entwendete Smartphone auf. Da die drei keinerlei Angaben zum Autoschlüssel machten, den sie mitführten, erweckte dies das Interesse der Einsatzkräfte. Während eine Streifenwagenbesatzung die Verdächtigen zu Polizeiwache Porta Westfalica verbrachte, überprüften die anderen die abgestellten Fahrzeuge im Nahbereich. Hier ermittelten die Beamten einen Opel Corsa, zu dem die Schlüssel passten. Eine Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass dieser in der Nacht zu Dienstag in Minden gestohlen wurde. Zudem waren an dem Fahrzeug entwendete Kennzeichen angebracht. Ergänzend konnte dem Trio auch noch ein Ladendiebstahl aus einem Supermarkt zugeordnet werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell