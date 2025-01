Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(AB) Mit dem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei in einem Fall von Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in Bad Oeynhausen nach dem Tatverdächtigen.

Der bisher Unbekannte steht unter dem Verdacht, am 30. August 2022 in der Müller-Filiale im Werre-Park Parfüm entwendet zu haben. Den Erkenntnissen nach testete er zunächst verschiedene Düfte. Im weiteren Verlauf entnahm er einen hochpreisigen Flacon aus dem Regal und verstaute ihn in seiner Kleidung. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Ware an der Kasse zu bezahlen.

Da die bisherigen polizeiinternen Ermittlungen nicht auf die Spur des Täters führten, dürfen die Aufnahmen nach einem richterlichen Beschluss nun für eine Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden.

Die männliche Person dürfte dem Anschein zufolge zwischen 15 und 20 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Er trug kurze dunkle Haare, war bekleidet mit einer dunklen Hose, einer dunklen Jacke sowie weißen Turnschuhen.

Fotos des Unbekannten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW einzusehen: https://polizei.nrw/fahndung/157939

Die Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann oder wer kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter Telefon (0571) 8866-0 erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell