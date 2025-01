POL-MI: Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Minden-Lübbecke (ots) - Ein 24-Jähriger wird seit den Vormittagsstunden des Montags vermisst. Nachdem umfangreiche Suchmaßnahmen bisher nicht zum Auffinden des jungen Mannes führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Letztmalig wurde der junge Mann in den diakonischen Werkstätten in der Brühlstraße in Minden gesehen. Hier verliert sich seine Spur. Eine Suche vor Ort sowie der Einsatz eines ...

