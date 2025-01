Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach jungem Mann, der Autist ist.

Minden-Lübbecke (ots)

Ein 24-Jähriger wird seit den Vormittagsstunden des Montags vermisst. Nachdem umfangreiche Suchmaßnahmen bisher nicht zum Auffinden des jungen Mannes führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Letztmalig wurde der junge Mann in den diakonischen Werkstätten in der Brühlstraße in Minden gesehen. Hier verliert sich seine Spur. Eine Suche vor Ort sowie der Einsatz eines Mantrailer-Hundes führten nicht zum Erfolg. Der Vermisste ist Autist und kann sich außerhalb seines gewohnten Umfelds nicht orientieren. Auch auf eine Ansprache von Fremden reagiert er vermutlich nicht.

Der Vermisste ist circa 170 Zentimeter groß, von schlanker Figur und hat kurze dunkle Haare. Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen Winterjacke. Zudem führt er wahrscheinlich einen roten Rucksack mit sich.

Hinweise bitte umgehend unter dem Notruf 110 an die Polizei.

Ein Bild des Vermissten kann hier eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/157827

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell