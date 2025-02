POL-WES: Wesel - Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Bedburg-Hau

Wesel (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Montag, 12.15 Uhr, stahlen Täter einen Anhänger, der mit einen Stromaggregat verbaut ist, an der Straße Am Lippeglacis. Der Anhänger stand auf einer Baustelle. Die Unbekannten öffneten den Zaun, um an das Diebesgut zu kommen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise sind bei der Polizeiwache Nord in ...

