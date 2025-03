Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gesuchte Tatverdächtige stellten sich

Schlüchtern (ots)

(lei) Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung am Samstagabend in der Potsdamer Straße in Bad Soden-Salmünster (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5996881) hatte die Polizei zwischenzeitlich nach zwei namentlich bereits bekannten weiteren Tatverdächtigen gefahndet.

Die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren haben sich nunmehr am Montagabend auf der Polizeistation in Schlüchtern gestellt. Gegen sie werden nun ebenfalls Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung geführt. Auch sie konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Offenbach, 25.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

