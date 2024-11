POL-PPRP: Auseinandersetzung in Club endet im Polizeigewahrsam

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) - Am Freitagabend, dem 08.11.2024, zwischen 19:00 und 19:15 Uhr, brachen Unbekannte in einen geparkten PKW ein. Der PKW befand sich hierbei auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wegelnburgstraße in Ludwigshafen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde ein Rucksack mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer ...

