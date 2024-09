Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Kutscher stürzt von Kutsche - Pferde laufen weiter

Warendorf (ots)

"Freilaufende Pferde mit einer Kutsche" in Drensteinfurt-Walstedde lautete ein Notruf, der am Freitag (20.09.2024, 17.15 Uhr) bei der Polizei einging.

Passanten und der 78-jährige Kutscher waren vor Ort, als die Beamten an der Straße Brink eintrafen. Der Drensteinfurter gab an mit seiner Kutsche an der B 63 Richtung Brink unterwegs gewesen zu sein. Aus noch unklarer Ursache, war eines der Pferde so unruhig, dass der Kutscher vom Kutschbock stürzte. Die Pferde liefen weiter und konnten durch Passanten an der Straße Brink festgehalten werden.

Der 78-Jährige versorgte die Tiere und die Kutsche und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden - unter anderem eine beschädigte Straßenlaterne - wird auf 300 Euro geschätzt.

