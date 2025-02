POL-HRO: Polizeiliche Einsätze im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen

Rostock (ots) - In der Nacht vom 22.02.2025 auf den 23.02.2025 wurden mehrere Graffitis an einer Schule in Rostock-Dierkow aufgetragen. Unbekannte Tatverdächtige brachten mehrere Graffitis in Form von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie weitere Schmierereien im Eingangsbereich der Schule an. In dieser Schule ist heute ein Wahllokal eingerichtet worden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hunderte Euro ...

mehr