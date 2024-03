Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baum in Brand

Gera (ots)

Gera: Den Brand eines Baumes in der Berliner Straße meldete am Samstagvormittag (16.03.2024) ein Zeuge der Rettungsleitstelle, so dass unverzüglich Feuerwehr und Polizei ausrückten. Zum Glück waren die Flammen schnell gelöscht. Offenbar wurde das Feuer in einem Loch des Baumes entfacht. Die Geraer Polizei ermittelt hierzu (Bezugsnummer 0070043/2024) und nimmt Zeugenhinweise zu den Verursachern unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

