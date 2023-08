Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl von E-Scooter

Kirn, Bahnhof (ots)

Am 29.07.2023 kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof in Kirn. Der E-Scooter befand sich am Fahrradparkplatz am Gleis 1 und war mittels Schloss gesichert. Mögliche Zeugen, die sachdienstliche Hinweise zur Tat oder dem/ der Täter/in machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn unter der Tel. 06752 1560 in Verbindung zu setzen.

