Polizei Mettmann

POL-ME: 24-Jähriger von Duo angegriffen und schwer verletzt - die Polizei sucht Zeugen - Erkrath - 2308005

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 03. August 2023, wurde ein 24-jähriger Wuppertaler in einem Linienbus in Erkrath angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 04:20 Uhr hielt sich ein 24-Jähriger in einem Bus der Linie S8 aus Düsseldorf Zentrum kommend auf. Nach Zeugenangaben geriet er - aus unbekannter Ursache - mit einem Duo zunächst in einen verbalen Streit. Dieser eskalierte und es folgte eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Folge einer der Tatverdächtigen den Erkrather mit einer abgebrochenen Bierflasche schlug und schwer verletzte.

Alarmierte Polizeibeamte versorgten den jungen Mann am Bahnhof "Hochdahl" an der Professor-Sudhoff-Straße bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstmedizinisch und leiteten zeitgleich Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Duo ein. Der Geschädigte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der Tatverdächtigen, ein 24-jähriger Erkrather, konnte auf der Gruitener Straße von den eingesetzten Beamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie brachten den kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretenen Mann zur Polizeiwache Hilden und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Da ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen mit 0,9 Promille (0,46mg/l) positiv verlief, ordneten die Beamten zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der 24-jährige Tatverdächtige von der Polizeiwache Hilden entlassen.

Gegenstand der aktuellen Ermittlungen ist derzeit die Fahndung nach dem flüchtigen und aktuell noch unbekannten Tatverdächtigen. Er soll von südländischem Aussehen sein und ein blaues Oberteil getragen haben. Zudem soll er einen Bart und ein Basecap getragen haben. Zudem wird derzeit ermittelt, ob ein weiterer junger Mann, der mit dem Duo von der Tatörtlichkeit geflüchtet sein soll, an der Tat beteiligt war.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder zur Identität des unbekannten Mittäters tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell