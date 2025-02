Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der L18 mit zwei schwerverletzten Personen

Rostock (ots)

Am Sonntagmorgen kam es kurz nach 05:00 Uhr auf der Landstraße 18 zwischen den Ortslagen Kobrow und Goritz zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Ein PKW BMW fuhr aus Laage kommend in Richtung Tessin, als ein Wildtier auf die Fahrbahn lief. Der 23-jährige Fahrer wich nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Tier zu vermeiden. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und stieß im weiteren Verlauf gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer sowie ein 22-jähriger Mitfahrer, der nach ersten polizeilichen Ermittlungen auf der Rückbank des PKWs lag, wurde durch die Kollision schwerverletzt. Der Fahrer wurde mit Gesichtsverletzungen, der Mitfahrer mit Verletzungen an den unteren Extremitäten in das Klinikum Süd nach Rostock verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Insgesamt waren 20 Kameraden der Feuerwehren Laage und Wardow mit an dem Einsatz beteiligt. Nils Tiede Polzeiführer vom Dienst PP Rostock/Einsatzleitstelle

