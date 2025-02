Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock und der Polizeiinspektion Rostock anlässlich der Spielbegegnung des F.C. Hansa Rostock und der SG Dynamo Dresden

Rostock (ots)

Am Sonnabend, 22. Februar 2025, fand das Fußballspiel der 3. Liga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und der Spielgemeinschaft Dynamo Dresden statt. Das Spiel war als Risikospiel eingestuft worden.

Bereits im Vorfeld der Partie sind der Rostocker Polizei mehrere Straftaten in Form von Sachbeschädigungen, Nötigung im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz sowie Verstoß gegen das Waffengesetz bekannt geworden. Entsprechende Strafanzeigen wurden - in Zusammenarbeit mit der Bundespolizeiinspektion Rostock - aufgenommen und nach derzeitigem Stand drei Tatverdächtige identifiziert.

Die Anreise sowie der eingerichtete Shuttleverkehr der rund 2.600 Gästefans vom Hauptbahnhof zum Ostseestadion verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse. Ein mit Fans der Gästemannschaft besetztes Taxi wurde im Bereich Kopernikusstraße von Heimanhängern angegriffen. Neben einer Sachbeschädigung leiteten die eingesetzten Kräfte ein Strafverfahren wegen Raubes von Fanutensilien ein.

Bereits im Verlauf der ersten Halbzeit wirkten Einzelpersonen aus dem Gästebereich auf die Glasabtrennung zu den Heimfans ein. Zudem zündeten Fans des Heimteams mehrfach Pyrotechnik in Richtung der Gästefantribüne. Kurz vor Anpfiff der zweiten Spielhälfte wurde eine Scheibe der Abtrennung zerstört und der Versuch unternommen, in den Bereich der Heimfans zu gelangen. Um gewalttätige Übergriffe zu verhindern wurden in Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespolizei unverzüglich Kräfte im betreffenden Bereich eingesetzt und die Situation unter Kontrolle gebracht. So konnte die für rund 30 Minuten unterbrochene Begegnung auch in Absprache mit der Polizei fortgesetzt und zu Ende geführt werden.

Im Zusammenhang mit dem Fußballeinsatz verzeichnete die Polizei neben mehreren Straftaten insgesamt 13 verletzte Beamte. Weiterhin wurden fünf Stadion-Mitarbeiter in Verbindung mit einem Angriff auf den Catering-Bereich der Gästefans verletzt. Weitere 33 Stadionbesucher ließen sich durch Sanitäter im Stadion behandeln.

Insgesamt sicherten rund 1.300 Beamtinnen und Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern sowie der Bundespolizei die Begegnung ab.

Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 20:45 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

