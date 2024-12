Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Nalhof - Aus Unachtsamkeit Unfall verursacht

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 17:40 Uhr kam es in Extertal-Nalhof zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Zur Unfallzeit befuhr eine 82-jährige Fahrzeugführerin aus Salzhemmendorf mit ihrem Pkw, Dacia, die Nalhofstraße aus Bösingfeld kommend in Fahrtrichtung Rinteln. Vor ihr befuhr eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus Extertal mit ihrem Pkw Suzuki die Nahlhofstraße in gleiche Fahrtrichtung. Die 42-Jährge beabsichtige nach links in eine Zufahrt eines Grundstückes einzubiegen. Hierzu orientierte sie sich nach links zur Fahrbahnmitte ein und bremste ihren Pkw aufgrund des vorrangberechtigten Gegenverkehrs bis in den Stillstand ab. Die nachfolgende 82-Jährige übersah dieses und fuhr aus Unachtsamkeit frontal auf den Pkw der 42-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Die 82-Jährige wurde mittels Rettungswagen in das Klinikum nach Schaumburg verbracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden ihre Feststellungen bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

