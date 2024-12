Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

Am Freitagabend in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr drangen bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus in der Straße Dornenbusch ein. Nachdem die Täter in das Wohnhaus eingedrungen sind, suchten sie mehrere Räume auf, durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten diversen Schmuck. Im Anschluss verließen sie das Haus in unbekannte Richtung. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Dornenbusch und Umgebung aufgefallen sind, melden ihre Feststellungen bitte dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

