Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Lippe (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in den Kindergarten in der Friedrich-Petri-Straße gemeldet. Demnach haben bislang unbekannte Tatverdächtige versucht, in der Zeit von Donnerstag, dem 12.12.2024, 20:00 Uhr bis Freitag, dem 13.12.2024, 10:45 Uhr sich über eine rückwärtige Zugangstür Zugang in den Kindergarten zu verschaffen. Offensichtlich hielt die stabile Tür dem Versuch der Täter stand, in das Innere des Kindergartens zu gelangen. Nach ihrem Versuch entfernten sie sich in bislang unbekannte Richtung. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedrich-Petri-Straße und Umgebung aufgefallen sind, melden ihre Feststellungen bitte der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

