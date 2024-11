Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 31.10.2024 gegen 20:05 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hans-Boner-Straße ein. Der Hauseigentümer, der sich zum Tatzeitpunkt nicht in seinem Anwesen aufhielt, konnte die Täter über die Überwachungsanlage beobachten und den Einbruch der Polizei melden. Noch bevor die nur wenige Minuten später eintreffende Polizeikräfte vor Ort waren, konnten die Täter in unbekannte Richtung flüchten. Haben Sie am Abend des 31.10.2024 etwas Verdächtiges in der Hans-Boner-Straße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau, unter Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de .

