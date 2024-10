POL-PDLD: Germersheim - Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Wörth am Rhein (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Hanns-Martin-Schleyer Straße in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch ausgehend vom Fahrer auf. Weiterhin gab der Fahrer an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von einer Promille. Ein Strafverfahren gegen den 35-jährigen aus dem Kreis Germersheim wurde eingeleitet. ...

mehr