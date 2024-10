POL-PDLD: Lingenfeld - E-Scooter gestohlen

Kandel / Wörth (ots) - Bei der Überwachung des Schulweges an Schulen in Wörth und in Kandel wurden von Beamten der Polizeiinspektion Wörth am Mittwochmorgen insgesamt neun Verkehrsverstöße festgestellt. In einem Fall befand sich ein Kind ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug. Neben der Ahnung der Ordnungswidrigkeiten, wurden die Schüler auf funktionierende lichttechnische Einrichtungen an ihren Fahrrädern hingewiesen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth ...

mehr