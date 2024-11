Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tageswohnungseinbruch

Annweiler am Trifels (ots)

Am Donnerstag (31.10.2024) zwischen 15 Uhr und 20 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Berwartsteinstraße ein. Als der Geschädigte gegen 20 Uhr nach Hause zurückkehrte, musste er eine zum Garten gerichtete, aufgehebelte Terrassentür feststellen. Durch die Täter wurden diverse Schmuckstücke entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Eine Fahndung nach den unbekannten Tätern blieb ohne Erfolg.

Haben Sie am 31.10.2024 etwas Verdächtiges in der Berwartsteinstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler unter der Telefonnummer 06346-9646 2519 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de.

