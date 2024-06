LPI-G: VW-Fahrer hat zu viel getankt

Zeulenroda (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand in der Zeulenrodaer Alleestraße am ehemaligen WAZ-Gebäude ein Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft statt. Nach dem Spiel Deutschland gegen Dänemark wurde die Party nicht beendet. Der Veranstalter spielte laute Musik und grölte, so dass sich zahlreiche Anwohner bei der Polizei beschwerten. Die Beamten der PI Greiz mussten mehrfach einschreiten. ...

