POL-LIP: Detmold. Auto prallt gegen Baum.

Auf der Hornoldendorfer Straße kam es am Donnerstagabend (12.12.2024) gegen 19.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Männer leichte Verletzungen erlitten. Ein 30-Jähriger aus Detmold fuhr mit seinem 3er-BMW in Richtung Hornsche Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum kollidierte. Neben dem Fahrer wurden auch zwei Mitfahrer (34 und 30 Jahre alt) leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Am BMW entstand ein Sachschaden, der auf rund 9000 Euro geschätzt wird. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 21.30 Uhr gesperrt.

