Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Gemeinsame Presseinformation der Stadt Bad Salzuflen, der Kreispolizeibehörde Lippe und des Hauptzollamts Bielefeld: Erneuter Einsatz gegen illegales Glücksspiel.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (12.12.2024) kontrollierte das Ordnungsamt der Stadt Bad Salzuflen mit Unterstützung der Kreispolizeibehörde Lippe und dem Hauptzollamt Bielefeld im Rahmen des "Netzwerk Bad Salzuflen" mehrere Objekte in der Schülerstraße und der Grabenstraße nach der Spielverordnung und auf baurechtliche Bestimmungen.

In der Schülerstraße wurden in vier Objekten 13 illegale Glücksspielautomaten sichergestellt und vier Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet. Zudem wurde in einem Betrieb ein Schlagstock und ein Elektroschocker festgestellt, was ein Verstoß nach dem Waffengesetz darstellt. Einer der Betriebe wurde zudem ohne Konzession als Gaststätte betrieben, durch das Ordnungsamt noch am Abend geschlossen und ein Verfahren nach dem Gaststättengesetz eingeleitet. In einem weiteren Objekt in der Grabenstraße konnten weitere zwei Glücksspielautomaten sichergestellt werden und auch hier Verfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet werden.

Die wiederholt gemeinsamen Kontrollen im Rahmen des "Netzwerk Bad Salzuflen", welches eine Kooperation im Rahmen der örtlichen Ordnungspartnerschaft zwischen der Polizei Lippe, der Stadt Bad Salzuflen und anlassbezogen weiteren Behörden darstellt, werden auch in Zukunft fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell