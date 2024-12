POL-MS: Ladendiebstahl in mehreren Geschäften - zwei Tatverdächtige festgenommen

Münster (ots) - Eine 75-jährige Münsteranerin ist am Dienstag (10.12., 13:45 Uhr) bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw auf der Kleihorststraße lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge waren sowohl der 47-jährige Lkw-Fahrer als auch die 75-jährige Fahrradfahrerin auf der Kleihorststraße in Richtung Lange Ossenbeck unterwegs. An der ...

mehr