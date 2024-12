Polizei Münster

POL-MS: Lkw erfasst Radfahrerin - 75-Jährige lebensgefährlich verletzt

Münster (ots)

Eine 75-jährige Münsteranerin ist am Dienstag (10.12., 13:45 Uhr) bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw auf der Kleihorststraße lebensgefährlich verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge waren sowohl der 47-jährige Lkw-Fahrer als auch die 75-jährige Fahrradfahrerin auf der Kleihorststraße in Richtung Lange Ossenbeck unterwegs. An der Kreuzung mit der Bischopinkstraße bog der Lkw nach rechts in die Bischopinkstraße ein. Dabei erfasste er die Münsteranerin. Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte Frau in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell