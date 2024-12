POL-MS: Pkw flüchtet nach Unfall in Hiltrup - Polizei sucht Beteiligte und Zeugen

Münster (ots) - Eine Versammlung ist am Sonntagnachmittag (08.12., 14 bis 16 Uhr) friedlich verlaufen. In der Spitze versammelten sich rund 180 Menschen am Ludgeriplatz. Die Versammlung war vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse in Syrien bei der Polizei angezeigt worden. Die Polizei Münster begleitete die ...

mehr