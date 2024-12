Polizei Münster

POL-MS: Sexualdelikt am Amelsbürener Bahnhof - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Münster (ots)

Nachdem ein Mann eine 14-jährige Münsteranerin am Bahnhof Amelsbüren am Samstagabend (07.12., 20:30 Uhr) sexuell belästigt hat, hat die Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der ihr unbekannte Mann die Jugendliche bereits am Hauptbahnhof Münster anzüglich angesprochen. Nachdem beide eine Regionalbahn betreten hatten, fing der Täter an, die Münsteranerin auch körperlich sexuell zu belästigen. Am Bahnhof in Amelsbüren folgte der Mann der Jugendlichen aus der Bahn und bedrängte sie weiterhin massiv. Der 14-Jährigen gelang es, eine Angehörige zu Hilfe zu rufen. Als diese hinzukam, flüchtete der Täter zu Fuß.

Im Verlauf der Fahndung suchte die Polizei unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach dem Mann. In der Nähe des Tatortes trafen Beamte einen möglichen Tatverdächtigen an. Sie nahmen den 20-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

