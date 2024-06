Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gemeinschaftlicher Diebstahl

Offenburg (ots)

Zu einem Ladendiebstahl in der Nordstadt in Offenburg kam es am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr. In einem Supermarkt in der Okenstraße konnte der Ladendetektiv beobachten, wie zwei Heranwachsende eine große Zigarettenpackung entwendeten ohne diese zu bezahlen. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die verständigten Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass die beiden diverse etikettierte Kleidungsstücke bei und an sich trugen. Da die Kleidungsstücke nicht in diesem Supermarkt verkauft werden, ist aktuell noch unklar woher sie stammen und ob diese ebenfalls illegal entwendet wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Diebstahlschaden im Supermarkt beläuft sich auf knapp 20 Euro. Die beiden erwartet nun eine Anzeige. /su

