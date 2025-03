Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fünf beschädigte Autos und hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rödermark-Urberach (ots)

(lei) Stark verzogene Karosserien und ein regelrechtes Bild der Verwüstung boten sich am Dienstagmittag in der Urberacher Konrad-Adenauer-Straße nach einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Autos involviert waren und eine Person verletzt wurde - diese glücklicherweise "nur" leicht, denn das Schadensbild ließ anfangs Schlimmeres vermuten.

Verantwortlich dafür soll nach ersten Erkenntnissen ein 52-Jähriger sein, der gegen 12.35 Uhr in Höhe der Haßwiesentraße an einer Engstelle einer entgegenkommenden Beetle-Fahrerin wohl Platz machen wollte. Dabei verschätzte er sich offenbar derart, dass er bei voller Fahrt mit seinem Audi gegen einen am rechten Straßenrand parkenden BMW prallte, der aufgrund der Heftigkeit der Anstoßes gegen einen davorstehenden Mercedes geschoben wurde. Der Mercedes stieß zudem gegen eine Hauswand. Der A8 dreht sich infolgedessen quer zur Fahrbahn. Die entgegenkommende 21-jährige VW-Fahrerin konnte offenbar nicht mehr ausweichen, sodass die Fahrzeugfront ihres roten Beetle in das Heck des Audis krachte. Zudem touchierte sie einen auf ihrer Seite parkenden Astra. Die 21-Jährige erlitt eine Schürfwunde am Knie. Außer dem Opel mussten alle anderen Wagen abgeschleppt werden.

Für die Versicherungen gilt es nun einen Schaden zu regulieren, der laut erster Einschätzung der Polizei bei über 60.000 Euro liegt und auch noch höher ausfallen könnte. Auch die Ursache des Unfalls muss noch ermittelt werden. Ob möglicherweise nicht angepasste Geschwindigkeit bei dem 52-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher eine Rolle spielte, ist noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

Bildquelle: Polizeistation Dietzenbach

Offenbach, 26.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell